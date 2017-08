WK atletiek getroffen door norovirus: topper Makwala zegt ook af voor finale 400 meter

Het Tower Hotel in Londen, één van de hotels waar veel atleten voor het WK atletiek verblijven, is getroffen door het norovirus (buikgriep). Dat heeft het ministerie van volksgezondheid van Verenigd Koninkrijk dinsdag bevestigd. Een dertigtal atleten en coaches zou getroffen zijn. Onder meer Isaac Makwala is getroffen. De Botswaan moest vanavond de belangrijkste uitdager worden van Van Niekerk in de finale van de 400 meter, maar geeft forfait. Ook Kevin Borlée werd geveld met buikgriep, maar verblijft wel in een ander hotel.

Verschillende Duitse en Canadese atleten die in het Tower Hotel verbleven, werden vorige week ziek. Buikgriep, zo bleek. En het norovirus verspreidde zich snel. Onder meer hinkstapspringster Neele Eckhardt, hordeloper Thomas Barr en 400 meter favoriet Isaac Makwala werden getroffen. Makwala gaf maandag forfait voor de reeksen van de 200 meter op advies van de medische staf van de Internationale Atletiekfederatie. “Ik had kunnen lopen. Mijn opwarming ging goed en ik was klaar om te starten. Ik was er klaar voor. Ik start zeker vanavond in de finale van de 400 meter”, zei hij dinsdagmiddag nog. Maar een paar uur later kwam de mededeling dat Makwala toch moet passen voor die finale. Zo ligt de weg naar het goud vanavond helemaal open voor de Zuid-Afrikaan Van Niekerk (lees meer).

Maandag werd er nog geopperd dat een voedselvergiftiging in het Tower Hotel aan de basis zou liggen van de buikgriep, maar dat wordt dinsdag formeel ontkend door het ministerie van volksgezondheid van het Verenigd Koninkrijk. “Onderzoek heeft uitgewezen dat ons hotel niet de bron van het virus is. We volgen nu een strikt hygiëne protocol in ons hotel. Dat zorgt ervoor dat de besmette personen niet in contact komen met de andere gasten. Alle publieke ruimten werden grondig schoongemaakt.”

Niels de Vos, wedstrijddirecteur van het WK, bevestigt dat er strikte maatregelen zijn genomen om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen. “We hebben mensen verhuisd. En nieuwe atleten die aankomen hebben een alternatief onderdak gekregen. We doen alles wat we kunnen. Op elk evenement waar minimum 20.000 mensen uit alle hoeken van de wereld naartoe komen, bestaat de kans dat iemand een virus met zich meedraagt. Ik denk dat dit hier ook gebeurd is.”

Ook Kevin Borlée getroffen

Kevin Borlée logeerde niet in het Tower Hotel, maar heeft het norovirus ook te pakken. “Toen hij zondagavond terugkeerde van het stadion, kreeg hij er na zijn maaltijd ineens last van”, verklaarde Jacques Borlée. “Hij voelde zich heel slecht. Verbazend genoeg had hij geen koorts. We hebben Kevin en Jonathan in quarantaine gelegd. Ze mochten niet in de buurt van de andere atleten komen. Ze bleven op hun kamer en aten afzonderlijk van de groep. Alle atleten die getroffen zijn door het virus, kwamen zondag in actie in het stadion. Ik denk niet dat het aan het eten lag. Ik denk dat het virus zich verspreid heeft via de handen of door het ijs in drankjes.”

Kevin Borlée werd onmiddellijk behandeld door dokter Roel Parys, die meegereisd is met de Belgische delegatie. “Normaal gezien spelen de symptomen zich tussen de 24 en 48 uur af”, legde Parys uit. “Het probleem bij Kevin is dat hij amper 5 tot 6 procent lichaamsvet heeft en dat hij daardoor weinig reserves heeft. Maar met de behandeling van isotone drankjes, probioticum (om zijn darmflora te herstellen) en veel te rusten, zou hij op tijd fit moeten geraken.” (lees meer)

Wat is het norovirus?

Het norovirus is een heel besmettelijk maar geen levensbedreigend virus dat buikgriep veroorzaakt. Verschijnselen van het norovirus zijn diarree en/of braken. Het braken is vaak heftig en kan plots optreden. Andere symptomen zijn misselijkheid, koorts, hoofdpijn, buikpijn en buikkrampen. In de meeste gevallen verdwijnen de klachten na 1 tot 4 dagen vanzelf. Bij jonge kinderen, ouderen en mensen met een verminderde weerstand kunnen de klachten langer aanhouden.