Droogte in Italië - Rome roept de noodtoestand uit in Lazio en Umbrië

De regering in Rome heeft wegens het drinkwatertekort in Italië de noodtoestand afgekondigd in Lazio en Umbrië. Daarmee krijgt de burgerbescherming bijzondere bevoegdheden in de door toeristen populaire regio’s om wat te ondernemen tegen het watertekort. Dat deelde de ministerraad maandagavond na een zitting mee. In Lazio bevindt zich ook de hoofdstad Rome.

Vele regio’s, vooral in Midden- en Zuid-Italië, lijden al weken onder een ongewone droogte. In Rome stond een tijdlang waterrantsoenering ter discussie. De drinkwatermaatschappij Acea mag water blijven pompen uit het Meer van Bracciano om de miljoenen inwoners van de hoofdstad te bevoorraden, meldt het persagentschap Ansa. De hoeveelheid is wel teruggeschroefd van 900 naar 400 liter per seconde. De regering verlengde ook de in februari uitgeroepen noodtoestand voor de provincies Agrigento en Messina op Sicilië.

Het land wordt ook geteisterd door bosbranden. De brandweer haalde maandag bij bluswerken twee lichamen van vrouwen uit een huis, dat door een vlammenzee was ingesloten geraakt.