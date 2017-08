Inbrekers forceren drankautomaat ASV Geel

Geel - Onbekenden hebben in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken in de kantine in het Leunenstadion van ASV Geel. Ze forceerden een toegangsdeur om binnen te geraken. In de kantine hadden ze enkel oog voor de automaat met drankjetons.

Verantwoordelijken van voetbalclub ASV Geel kregen rond 0.40u de melding van de alarmcentrale dat het inbraakalarm van het stadion in werking was getreden. Inbrekers hadden de toegangsdeur van de inkomhal geforceerd.

Dat was hen maar deels gelukt, want ze slaagden er uiteindelijk niet in om via die weg de gebouwen binnen te komen. Dat lukte uiteindelijk wel via een andere deur naar de kantine.

Daar hadden ze het gemunt op de automaat met drankjetons. Die werd gekraakt en de grote hoeveelheid kleingeld is meegeroofd.