Graafwerken aan nieuw IJzerlaankanaal gaan donderdag van start

Antwerpen 2060 - In Antwerpen start donderdag een nieuwe fase van de werken aan en rond de IJzerlaan. Nadat de voorbije jaren al het kruispunt met de Noorderlaan werd aangepakt en een nieuwe fiets- en voetgangersbrug werd gebouwd in plaats van de oude IJzerlaanbrug, kan nu gestart worden met de aanleg van het IJzerlaankanaal tussen het Lobroekdok en het Asiadok. Dat heeft ook gevolgen voor de lokale verkeerssituatie.

De oude IJzerlaanbrug moest verdwijnen omdat alle bruggen over het Albertkanaal verhoogd worden voor het scheepvaartverkeer en er onvoldoende plaats was om op die plek een hogere brug te plaatsen. De vaargeul wordt ook verbreed en men maakt van de gelegenheid gebruik om de IJzerlaan opnieuw aan te leggen. Die heraanleg biedt dan weer de kans om opnieuw water in de stad te brengen door een deel van de oude kademuren onder de IJzerlaan te hergebruiken voor een nieuw kanaal tussen het Lobroekdok en het Asiadok.

Op 10 augustus starten de graafwerken en tegelijkertijd een archeologisch onderzoek naar de restanten van de Kempische Vaart. Het verkeer wordt daarom verlegd van de noord- naar de afgewerkte zuidzijde van de IJzerlaan. Het kruispunt met de Bredastraat wordt afgesloten richting het noorden, maar er wordt een tijdelijke weg aangelegd vanaf de Slachthuislaan tot in de Merksemsestraat om de buurt Steenborgerweert bereikbaar te houden. Intussen wordt ook nog gewerkt aan de definitieve aansluiting van de fietsbrug.