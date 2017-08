Prins Laurent moet wellicht tien procent van dotatie afstaan

Na zijn ‘frats te veel’ gaat premier Charles Michel (MR) voorstellen aan de regering om tien procent van de dotatie van prins Laurent in te trekken. Dat schrijft de Franstalige krant La Libre Belgique vandaag.

Het was intussen al zeker dat de jongste uitschuiver van Laurent niet onbestraft zou blijven. Premier Charles Michel (MR) sprak gisteren al over een “proportionele sanctie” en een intrekking van een deel van zijn dotatie voor het jaar 2017. Maar over het precieze bedrag hield de premier de lippen nog stijf op elkaar. De Franstalige krant La Libre Belgique meent nu te weten dat Michel mikt op de intrekking van tien procent van zijn dotatie 2017. Aangezien Laurent een jaarlijkse dotatie van 308.000 euro krijgt, zou dat neerkomen op een ‘boete’ van rond de 30.000 euro. Het bedrag is volgens onze informatie binnen de regering nog niet ‘exact’ vastgelegd, maar het is wel een “realistische piste”.

Gulden middenweg

De premier zou daarmee voor de gulden middenweg kiezen. Het is meer dan een symbolische euro, maar uiteraard nog een pak minder dan een volledige intrekking waar Open VLD en N-VA ook wel oren naar hebben. Het is ook maar de vraag of het bedrag volstaat als duidelijk signaal richting de prins.

Voor wie niet helemaal niet helemaal mee is met zijn jongste frats: een paar weken geleden trok hij onaangekondigd in militair uniform naar de Chinese ambassade om de 90ste verjaardag van het Chinese leger te vieren. Noch de regering, noch het Paleis was daarvan op de hoogte. Laurent postte nadien zelf een foto van zijn bezoek aan de ambassade op Twitter.

De prins heeft overigens ervaring met dergelijke boetes. Vorig jaar moest hij nog 16.000 euro terugbetalen aan de Belgische Staat. Toen ging het om een deel van zijn dotatie dat hij onrechtmatig had uitgegeven voor privékosten, zoals kassabonnen van de supermarkt, de factuur van zijn skivakantie en de schoolrekening van zijn drie kinderen.