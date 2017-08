Transfervrije Yannick Loemba tekent bij Turkse tweedeklasser

Yannick Loemba heeft bij de Turkse tweedeklasser Adana Demirspor een contract voor twee seizoenen getekend. Loemba komt transfervrij over van KV Oostende, dat hem vorig seizoen uitleende aan 1B-club OH Leuven.

De 27-jarige Loemba werd in Congo geboren, maar belandde al op jonge leeftijd in België. Na avonturen in tweede klasse bij White Star (2011-2014) en Bergen (2014-2015), haalde Oostende hem in de zomer van 2015 naar de kust. De flankaanvaller kon in de Versluys Arena niet doorbreken en werd vorig seizoen uitgeleend aan OH Leuven. Daar kwam hij de afgelopen jaargang tot 27 wedstrijden (en drie goals).