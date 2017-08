Belgen zijn vaakst geflitste buitenlanders in Frankrijk

Belgen zijn de vaakst geflitste buitenlanders in Frankrijk. Dat zegt VAB dinsdag. Vorig jaar werden bij onze zuiderburen 446.161 Belgen geflitst. Daarmee nemen we 17 procent van het totaal aantal boetes dat uitgestuurd werd naar andere Europese landen voor onze rekening

De Belgen laten de Spanjaarden, met 406.669 snelheidsovertredingen, en de Duitsers, met 386.287 snelheidsovertredingen, ruim achter zich.

VAB vermoedt dat veel Belgen onvoldoende rekening houden met de wisselende snelheidslimieten rond steden en bij wegenwerken in Frankrijk. Zo geldt er op delen van de autosnelweg vlakbij een stad vaak een snelheidsbeperking van 90 km/u.

De meest actieve flitscontrole in Frankrijk vorig jaar was een mobiele flitspaal, die ingezet werd bij wegenwerken op de A9 bij Montpellier. Die was op één jaar tijd goed voor 411.352 flitsboetes. De A9 is een veel genomen vakantieroute van de Belgen op weg naar onder andere Spanje.