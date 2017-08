Zangeres Sinead O’Connor in wanhopig filmpje: “Ik wil niet sterven, maar elke dag is een gevecht”

Sinead O’Connor (50) vertelt in een Facebook-filmpje van 12 minuten lang hoe ze elke dag moet vechten om te blijven leven. Ze wil naar eigen zeggen anderen die in dezelfde situatie als zij zitten een hart onder de riem steken. Ze wil hen het gevoel geven dat ze niet alleen zijn. Vorig jaar werd er nog een zoektocht opgezet naar de zangeres toen ze niet meer was teruggekeerd na een fietstochtje. “Ik wil niet sterven, maar elke dag is een gevecht.”

“Ik maak dit filmpje omdat ik één van de miljoenen mensen ben die aan een mentale ziekte lijden. Daarom maak ik deze video, omdat we zo alleen zijn. Jullie moeten voor ons zorgen.”

In het filmpje dat de zangeres zelf op Facebook deelde, doet Sinead O’Connor in details uit de doeken hoe vreselijk ze zich momenteel voelt. Ze zegt er meteen bij dat ze beseft dat “miljoenen anderen” zich even wanhopig voelen als zijzelf. Daarom wil ze haar verhaal ook delen zegt ze. Voor hen. Ze doet ook een oproep om meer begrip te tonen voor mensen met een psychische ziekte. De zangeres verblijft tegenwoordig permanent in een motel in New Jersey (VS), terwijl haar familie nog steeds in haar thuisland Ierland woont.

“Ik lijd aan drie psychische ziektes”

“Ik hoop dat deze video een steun kan zijn voor de miljoenen mensen die zich even slecht voelen als ik. Ik lijd aan drie psychische ziektes en leef nu in een motel in New Jersey. Ik ben helemaal alleen, de enige persoon in mijn leven is mijn psychiater, de liefste man op aarde. Hij zegt dat ik zijn held ben. Dat is het enige wat me nu nog in leven houdt. En dat is nogal zielig vind ik.”

“Ik heb zoveel liefde gegeven in mijn leven. Ik ben zo hard aan het vechten om in leven te blijven. Ik doe dit niet voor mezelf, maar voor alle anderen. Want als het van mij afhing ging ik naar mijn mama. Ik leef nu al twee jaar alleen. Ik stoot mensen af door boze mails te sturen. Maar ik heb een goed hart. Ik heb nu eenmaal niet bepaald een goed voorbeeld gehad van mijn ouders.”

“Het is het stigma dat het pijnlijkst is”

“Ik ga niet sterven, maar dit is geen manier om te leven. Ik wil niet sterven, want ik heb kinderen, ook al doen sommigen onder hen me pijn. Ik wil dat mensen zien hoe het is om zo te moeten lijden. Het is het stigma dat het pijnlijkst is. Als je mensen kent die een psychische ziekte hebben: zorg voor hen, dump hen niet in de psychiatrie. Vreemden op Facebook zijn tegenwoordig liever voor mij dan mijn eigen familie. Ik wou dat mijn kinderen toonden dat ze om me geven. Bezoek zieke familieleden of ga gewoon naar een psychiatrische instelling om eenzame mensen te bezoeken. Ik ben één van de miljoenen. We verdienen dit niet.”

Waarschuwing: onderstaand filmpje kan intens zijn voor mensen die zelf met psychische problemen kampen. Wie met zelfmoordgedachten worstelt kan altijd terecht bij de zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be