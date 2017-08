Primeur voor Planckendael: bonobobaby komt buiten op apeneiland ter wereld

Mechelen - In Planckendael is vorige week woensdag de tweede bonobobaby van het jaar geboren. Bonobo Djanoa beviel van een prachtig bonobomeisje. Voor het eerst in de geschiedenis van het dierenpark gebeurde dat buiten, op het apeneiland.

“Djanoa kroop tussen de struiken en maakte daar in alle rust een nest van houtwol”, klinkt het bij Planckendael. “Daar bracht ze vervolgens haar baby ter wereld. Heel bijzonder. Het is al haar derde baby en de zestiende bonobogeboorte voor Planckendael. Planckendael is trouwens internationaal stamboekhouder en Europees coördinator van het kweekprogramma van deze bedreigde soort.

De verzorgers broeden nog op een mooie meisjesnaam met de beginletter S in de Afrikaanse taal Lingala.

Foto: Planckendael / Jonas Verhulst

