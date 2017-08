Natalia en An Lemmens in tranen: “het overviel me”

Drie maanden na zijn crash is Anthony Caere alweer ­terug in Congo. Daar verwelkomde hij onlangs radio- en tv-presentatrice An Lemmens (36) en zangeres Natalia (36). Het was An Lemmens die het initiatief nam om het Nationaal Park Virunga te ­bezoeken, het grootste ­natuurpark van Afrika. Een emotionele ervaring voor de bekende Vlamingen.

“De beschermde diersoort gaf ons de toestemming om even te genieten van hun gezelschap”, zo schreef An Lemmens. “We konden onze tranen gewoon niet bedwingen.” Er zijn nog maar 900 berggorilla’s over en daarvan konden Natalia en Lemmens er tien van zien.

“Het overviel me echt toen ik het eerst exemplaar zag. Ik kon gewoon niet stoppen met wenen”, zo schrijft Natalia. “Geweldig, adembenemend en onvergetelijk.”

Via Instagram roepen de twee dan ook op om het park te steunen via www.visitvirunga.org.