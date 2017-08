“Al midden mei eerste fipronilbesmetting vastgesteld in België”

Wie denkt dat de fipronilbesmetting nog maar recent is vastgesteld, heeft het volgens Europees parlementslid Bart Staes (Groen) mis. Volgens de politicus zou de eerste besmetting al midden mei vastgesteld zijn in België door een privébedrijf, “maar toen heeft het nog anderhalve maand geduurd vooraleer ons land de buurlanden heeft geïnformeerd”, aldus Staes aan het VRT Nieuws.

Midden mei zouden door een privébedrijf stalen genomen zijn, waarop de besmetting aangetoond werd. Dat zou ruim een maand vroeger zijn dan eerst werd aangenomen. “De Belgische autoriteiten hebben anderhalve maand gewacht met de andere lidstaten op de hoogte te brengen. Het is pas dan dat de andere lidstaten begonnen zijn met hun onderzoeken.” Volgens Staes is dit een extreem trage reactie van de Belgische autoriteiten. “Anderhalve maand lijkt me een erg lange periode om te wachten. Ze hadden veel sneller moeten handelen. De trage Belgische reactie heeft geleid tot een vorm van paniek bij de ander lidstaten”, besluit Staes.