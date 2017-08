Op het Europees basketbalkampioenschap voor meisjes tot 18 jaar hebben de Belgen maandag in het Hongaarse Sopron in hun laatste groepswedstrijd na verlengingen met 58-54 gewonnen van Italië.

Met twee zeges en één nederlaag eindigden ze op de tweede plaats in groep D. Woensdag treffen ze in de kwartfinales de derde van groep C.