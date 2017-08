Zaakvoerder Poultry-vision richtte voor eiercrisis nieuw bedrijf op met hetzelfde doel

Weelde - Zaakvoerder Patrick R. van Poultry-Vision blijft ontkennen betrokken te zijn bij de zwendel rond fipronil, ook al geeft hij toe het insecticide in Roemenië te hebben aangekocht. Dat blijkt ook uit een factuur van 8 mei 2016,toen R. een bestelling plaatste bij de firma Farmavet in Boekarest voor fiprocid, een product met als belangrijk bestandsmiddel fipronil.

Voor de speurders is het inmiddels zo klaar als een klontje dat de fipronil al in het stalreinigingsproduct Dega-16 zat, toen de desinfecteerbedrijven het in België en in Nederland (bij het Nederlandse bedrijf Chickfriend) aankochten. Het gerecht denkt dat de fipronil bij Poultry-Vision aan het reinigingsmiddel werd toegevoegd, maar R. ontkent dat. Inmiddels raakte ook bekend dat R. op de dag voor de inval in Weelde nog een nieuw bedrijf oprichtte, met hetzelfde doel als Poultry-Vision: KieQ.

De Belgische pluimveesector maakt zich ook op om de geleden schade in kaart te brengen en die te verhalen. “Al maken we ons niet te veel illusies of er iets te halen zal zijn”, zegt Danny Coulier van de vereniging van professionele pluimveehouders.