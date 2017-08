Bijt niet in de hand die u voedt. Terg als prins de premier niet die over uw dotatie gaat. Een simpele regel is dat, waar prins Laurent zich maar niet aan kan houden.

Zo kwam hij nu weer op het onzalige idee om in zijn uniform van kapitein-ter-zee een militaire viering op de Chinese ambassade bij te wonen. Wat hem bezielde is niet duidelijk, maar het kan hem duur te staan komen nu Michel een deel van zijn dotatie wil afnemen. Laurent krijgt 308.000 euro per jaar, wat neerkomt op 25.000 euro per maand, rechtstreeks op zijn rekening gestort uit de schatkist. Leuk, toch? Aangezien er amper concrete vereisten tegenover staan, kun je het een meer dan riant basisinkomen noemen.

Per maand opgesplitst is zo’n 7.250 euro van zijn dotatie belastbaar loon. Sinds de wetswijziging in 2013 betaalt de prins daar zo’n 2.400 euro belasting op (33%). De resterende 17.750 euro krijgt hij voor ‘werkingskosten’. In ruil daarvoor moet de prins jaarlijks een activiteitenverslag opmaken.

Ook prinses Astrid en koning Albert II worden geacht dat te doen. Over de inhoud van de verslagen is weinig geweten, maar veel indruk maken ze kennelijk niet. Dat valt op te maken uit de evaluatie van Kamerlid Luk Van Biesen (Open Vld): “Sommigen schrijven uitzonderlijk weinig en anderen schrijven wel veel maar zonder inhoud of toegevoegde waarde.” Wie van de drie wat doet, laat hij in het midden.

Dat Laurent met zijn zogeheten fratsen in eigen vel snijdt, is één zaak. Hij is ook niet bevorderlijk voor de geloofwaardigheid van de monarchie. En daar gaat het al niet zo goed mee. In 1990 vonden nog 62 op 100 Vlamingen dat in België een koning nodig is. Vorig jaar was dat gedaald tot 45 op 100. Wel noemt maar 25% zich uitgesproken republikein, voor de anderen mag een louter ceremoniële koning nog wel, zo stelde het Leuvense onderzoeksinstituut ISPO vast.

Laurent zorgt altijd weer voor koren op de molen van partijen die dromen van een paleisloze republiek, zoals de N-VA. De partij heeft net nog een wetsvoorstel ingediend om meer dan de helft van het park van Laken, 180 hectare en nu privédomein voor de koninklijke familie, open te stellen voor het publiek. “Voor de koning zou nog 60 hectare overblijven, groot genoeg om te joggen of de hond uit te laten”, sneerde parlementslid Peter Buysrogge. De sneer zegt meer dan het hele wetsvoorstel.

Er zal dan ook luid tandengeknars te horen zijn in koninklijke kringen, en dat niet alleen in villa Clémentine, de door de Koninklijke Schenking aan Laurent ter beschikking gestelde woonst in Tervuren. Waarover hij naar verluidt niet tevreden is, want het is nu eenmaal geen paleis. Wie het kleine niet eert...