Bakelants niet te spreken over Binckbank Tour: “Meer kilometers in de bus dan op de fiets!”

Jan Bakelants is niet tevreden met de organisatie van de Binckbank Tour. De renner van AG2R tweette vandaag een schemaatje waarop te zien is hoeveel kilometers de renners voor en elke rit nog moeten afleggen met de bus. Opvallend: die afstand benadert zowaar het aantal kilometers dat de renners in diezelfde periode moeten fietsen.

Jan Bakelants uitte zijn onvrede vandaag na afloop van de eerste etappe op Twitter: “Beetje inzicht in de Binckbank-verplaatsingen voor en na de race. Meer kilometers in de bus dan op de fiets!”

Small insight into @BinckBankTour transfers before and after the race. More km in the bus then on the bike! pic.twitter.com/uTwa8RYkCl — Jan Bakelants (@Jan_Bakelants) 7 augustus 2017

Het klopt dat de renners opvallend lang in de bus moeten zitten: officieel maar liefst 988 kilometer, terwijl het peloton in één week “maar” 1.080 kilometer moet fietsen, verspreid over zes etappes in lijn en één korte tijdrit.

Bakelants zit er dus nét naast, al heeft onze landgenoot natuurlijk een punt: terwijl het er pakweg de Ronde van Frankrijk vaak veel aan gelegen is om de transfers voor de deelnemers tot een minimum te beperken, moeten de renners in toch relatief kleine landen als België en Nederland grote afstanden afleggen om aan de start van elke etappe te raken.

Opvallend zijn daarbij vooral de verplaatsingen op de eerste drie dagen en op de slotdag van de Binckbank Tour: maandag van het Limburgse Venray naar het Zuid-Hollandse Voorburg aan de Nederlandse kust (170 km), dinsdag van Voorburg naar het Belgische Blankenberge (209 km), woensdag vervolgens vanuit West-Vlaanderen terug naar het Limburgse Lanaken (224 km), en zaterdag van Houffalize in de provincie Luxemburg naar Essen in het uiterste noorden van de provincie Antwerpen (234 km).