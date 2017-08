“Zelfs in Italië heb ik al Lierse-truitjes gevonden”

Nijlen / Kessel -

Dave Willems, café-uitbater van De Sting in Kessel, is al dertig jaar Lierse-supporter. Het Lierse-virus heeft zich diep in zijn bloed genesteld, want Willems is ondertussen een klein museum begonnen. Aan het plafond van zijn café hangen inmiddels al meer dan zestig originele Lierse-shirts, het oudste al meer dan veertig jaar oud.