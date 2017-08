Gebouwen De Dames omgevormd tot flats

Antwerpen - De gebouwen van middelbare school De Dames in de Lange Nieuwstraat krijgen een nieuwe invulling. Er komen 140 appartementen en assistentiewoningen. Het historische Hotel du Bois, zoals het schoolgebouw heet, wordt grondig gerestaureerd, met respect voor het verleden. De werken zouden tegen eind 2020, begin 2021 klaar zijn.

De leerlingen van middelbare school De Dames verhuizen in september 2018 naar een nieuwbouw in de Louiza-Marialei, vlak naast het Onze-Lieve-Vrouwecollege. Het huidige, historische schoolgebouw in de ...