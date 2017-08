Vrijwilligers zetten benefiet voor Ilyan (7) op poten

Heist-op-den-Berg - De 7-jarige Ilyan Verschueren uit Itegem (Heist-op-den-Berg) wordt morgen geopereerd. Heel wat vrijwilligers bereiden ondertussen druk de benefiet voor die later deze maand het dorp samenbrengt. Gisteravond kwamen ze nog eens samen voor een foto én om hem succes te wensen.

De Itegemse Mannengilde heeft vorig jaar al de eerste editie van Netegem georganiseerd. Veel winst was er niet, het evenement was eerder kleinschalig opgevat. Dat is dit jaar op 19 augustus heel anders. Ze krijgen bij de Mannengilde nu de medewerking van wandelclub WSV IVAS Itegem en Chiro Itegem. “We organiseren samen drie wandelingen van 5 tot 15 kilometer. Daarna is er een barbecue op de chiroterreinen waarvoor op voorhand ingeschreven moet worden. Er is ook heel wat animatie, er is zelfs mogelijkheid tot kamperen”, vertelt ­Steven De Keuster van de Mannengilde.

Geld wegschenken

In eerste instantie was het de bedoeling om geld in te zamelen voor het gezin van Ilyan, die een ernstige darmafwijking heeft en deze week een belangrijke operatie moet ondergaan. “We hebben beslist dat het geld niet naar ons hoeft te gaan”, legt mama Lesley Steyaert uit. “We krijgen de meeste kosten terugbetaald door onze hospitalisatieverzekering. De opbrengst van Netegem gaat daarom naar Villa Nelson, de kinderspeelzaal van het UZ Leuven waar Ilyan al veel tijd heeft doorgebracht. De kinderkankerafdeling kan rekenen op veel meer donaties dan die voor chronisch zieke kinderen waar Ilyan soms verblijft en dat zie je. Hij kwam zelf met het voorstel om het geld daaraan te schenken, zodat het speelgoed vernieuwd kan worden en alle chronisch zieke kinderen ervan kunnen genieten.”

‘Superheld’ Ilyan lijdt aan de ziekte van Hirschsprung, waardoor zijn darmen niet goed functioneren. Daarom moet hij zijn eten halen uit sondevoeding. Om gezond te blijven, moet hij op termijn kunnen overschakelen naar gewone voeding. “We hopen dat deze operatie een oplossing brengt, al hebben we die garantie niet. We kunnen niet meer doen dan hopen dat er verbetering komt. De operatie is een maand uitgesteld, maar woensdag (morgen, red.) is het eindelijk zo ver. We zijn blij dat we zoveel steun voelen vanuit ons eigen dorp en willen iedereen bedanken die zich zo inspant”, benadrukken mama Lesley en papa Jan.

Wie zich op voorhand niet inschrijft voor de barbecue, kan op 19 augustus ook iets eten aan het friet- en hamburgerkraam dat er opgesteld wordt. Nog wat extra helpende handen zijn overigens nog welkom, vooral voor de afbraak op zondagnamiddag. Ook de polsbandjes en sleutelhangers van ‘Superheld Ilyan’ zijn nog altijd bij Itegemse handelaars te koop.

www.facebook.com/netegem2017