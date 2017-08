Organisator splitst Neteland Natuurloop op in 'gepeperd' en minder straf

Kenneth Deckers neemt de Toeristentoren opnieuw op in zijn derde Natuurloop. Foto: Hans Otten

Herentals - Het traject van de Neteland Natuurloop over de Kempense heuvelrug kan behoorlijk pittig zijn. Daarom splitst de organisator het parcours op in ‘gepeperd’ en minder straf.

Kenneth Deckers was amper 19 toen hij twee jaar geleden de eerste editie van zijn recreatieve jogging La Chouffe Natuurloop in elkaar bokste. De naam wijzigde intussen in Neteland Natuurloop, maar de troeven van zijn sportieve gebeuren blijven bij de derde editie op zaterdag 26 augustus allemaal behouden.

“Het concept blijft een prachtig, maar pittig parcours van 6, 11 of 15,5 km door de Kempense bossen”, zegt Kenneth Deckers. “Onderweg overwinnen de lopers en wandelaars de 224 treden van de Toeristentoren. Met de vrije start tussen 9 en 12.30u mikken we vooral op de recreatieve lopers. Achteraf bekomen ze van de inspanning met een gratis La Chouffe. Ook steunen ze met hun deelname opnieuw het goede doel, het Olivia Fund.”

Toch stopt Deckers er weer een nieuw element in. “Tijdens het lopen komen de deelnemers splitsingen met peper- en zoutvaatjes tegen. Kiezen de lopers voor de peper, dan komen ze op een pittig stukje parcours. De zoutroute is iets minder pittig. Zo kruiden de deelnemers hun parcours naar hartenlust bij.” Voorinschrijven kan tot 20 augustus aan 5 euro, op de dag zelf kost het 7 euro.

www.netelandnatuurloop.weebly.com