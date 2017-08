Brecht - De trappistinnen pakken vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 augustus uit met de tiende editie van hun Zomerwinkel. Dit jaar verkopen ze thee en koffie van een klooster in India.

Vorig jaar verrasten de Brechtse zusters de bezoekers met thee van een trappistinnenklooster in Congo. “Nu doen we er nog een schepje bovenop en verkopen we koffie en thee van een zustergemeenschap ...