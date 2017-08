Schilde - Weliswaar zonder paardjes, op- en neergaande vliegtuigjes of een flosj, maar vanavond draait Carrousel weer in ’t Parkske. De organisatoren serveren lokale bands op het podium en hamburgers en vanille-ijs uit Schilde in de eetstandjes.

Met een happy hour en een extra vijfde concertavond vierden ‘Carrousel-grootouders’ Michiel Penne (31) en An Cox, die in december samen hun eerste echte kindje verwachten, in 2016 het tienjarig ...