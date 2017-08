Nood aan sociale woningen in Brasschaat

Brasschaat - In de gemeente Brasschaat staan er op dit ogenblik 711 kandidaten op de wachtlijst voor een sociale woning. Brasschaat beschikt vandaag over 378 sociale huurwoningen.

Volgens schepen van Wonen Niels de Kort (N-VA) behaalt Brasschaat in vergelijking met andere gemeenten een goed cijfer qua aantal sociale woningen. “Maar de nood is hoog. Op dit ogenblik zijn er drie projecten in de bouwfase. Het gaat hier om projecten in de Kortestraat in de wijk Kaart, de Kapellei in Maria-ter-Heide en Bosaard in de wijk Driehoek. In onze gemeente is de sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen – H.E. verantwoordelijk voor het bouwen, renoveren en verhuren van sociale woningen”, vervolgt de schepen.

Vertraging

De woningen die in de nieuwe straat Bosaard in de wijk Driehoek worden gebouwd, hebben heel wat vertraging opgelopen. Zij moesten eigenlijk nu al klaar zijn. Financiële perikelen zorgden voor deze vertraging, maar volgens schepen Niels de Kort komt er opnieuw schot in de zaak.

In totaal zijn er 3.363 inschrijvingen voor een sociale woning. Dat komt omdat kandidaten voor meerdere deellijsten kunnen inschrijven.

Geen sociale koopwoningen

“De verkoop van sociale koopwoningen is een verhaal dat stilaan eindigt. De Vlaamse Regering ondersteunt die niet langer. De ondersteuning voor sociale huurwoningen blijft wel intact. Wij zijn het woonbeleid aan het omgooien en richten ons op de ontwikkeling van bescheiden koop- en huurwoningen”, voegt de schepen er nog aan toe.