Flipkens profiteert van opgave in Toronto en botst nu op Muguruza

Kirsten Flipkens (WTA 82) heeft zich maandag geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Canadese Toronto (hardcourt/2.735.139 dollar).

De 31-jarige Flipkens, die zich via de kwalificaties van een stek op de hoofdtabel verzekerde, profiteerde in de eerste ronde van de opgave van de 19-jarige Ana Konjuh (WTA 22). De Kroatische wierp na de eerste set, met 6-2 gewonnen door de Kempense, de handdoek in de ring.

In de tweede ronde treft Flipkens het vierde reekshoofd Garbine Muguruza (WTA 4). De 23-jarige Spaanse won vorige maand nog Wimbledon. Flipkens staat voor de zesde keer tegenover Muguruza, vorig jaar laureate van Roland Garros. Flipkens trok al twee keer aan het langste eind. Dit jaar was Muguruza met 6-2 en 6-3 te sterk in Indian Wells.