75-jarigen zoeken leeftijdsgenoten

Herentals - 75 jaar worden is een gebeurtenis die tot de verbeelding spreekt. Daarom hebben enkele 75-jarige besloten om dit feestelijk te vieren met een grote reünie.

Het opzet van het feest bestaat uit een receptie, die wordt aangeboden door het Herentalse stadsbestuur op vrijdag 6 oktober. Daarvoor krijgt iedereen die in 1942 het levenslicht zag en op de Herentalse kieslijst staat een persoonlijke uitnodiging.

Aansluitend op deze receptie plannen enkele bekende Herentalse 75-jarigen een feestmaal aan een aanvaardbare prijs. Daarvoor zoeken de organisatoren leeftijdsgenoten, die zin hebben om al dan niet met partner mee te vieren.

Kandidaat-deelnemers kunnen ten laatste op 15 augustus antwoorden op deze oproep door een seintje te geven aan Willy De Wachter (014.70.79.39 of 0473.96.54.18) of Paul Snoeys (014.23.33.62 of 0473.19.61.11).