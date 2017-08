Deurne -

De 67-jarige Ronny Dasseville slaapt nu bijna een week op straat. De Deurnenaar vindt geen betaalbaar onderdak en is daardoor onder een luifel van een taverne aan de Ten Eeckhovelei beland, waar hij met toelating van de uitbater overnacht. Na zes slapeloze nachten in zijn rolstoel onder een deken is de moed op.