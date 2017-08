18 maanden cel gevorderd voor huiselijk geweld

Merksem - De 27-jarige Antwerpenaar ­Davy V. hoorde het Openbaar Ministerie gisteren achttien maanden cel vorderen. Tot tweemaal toe vernielde hij de inboedel van het appartement dat hij samen met zijn vriendin in Merksem betrekt. De tweede keer probeerde hij zijn vriendin ook te wurgen met een leiband. Althans, dat verklaarde het slachtoffer aanvankelijk. “Maar ik heb overdreven in mijn verklaring. Ik was boos”, zei ze achteraf. Het koppel is ondertussen weer gelukkig samen. “Ze bezoekt hem elke dag in de ­gevangenis”, licht de advocaat van V. toe.

V. vroeg de rechtbank om een voorwaardelijke straf en de kans zich te laten begeleiden voor zijn alcohol-, cannabis- en cocaïneproblemen.

Op de vraag waarom hij nu zegt dat hij altijd gewerkt heeft en aanvankelijk had gezegd dat hij werkloos was, had V. een uitleg klaar: “Ik zei dat ik werkloos was omdat ik een pro Deo advocaat wilde en zo niet moest betalen.”