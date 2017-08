GET THE LOOK. Zo steel je de show op We Can Dance

Op zaterdag 12 en zondag 13 augustus vindt de vijfde editie plaats van We Can Dance, het elektronische festival op het strand van Zeebrugge. Dit jaar staat die helemaal in het teken van Desert Dreams. Nog geen idee over je outfit? Met deze inspiratie haal je de Cleopatra in jezelf naar boven.

Look 1: Koningin van de woestijn

Een jurk, zand en een zeebriesje? Het is een gouden combinatie om de perfecte Instagram-kiekjes te maken. Ook al waait je haar voor je ogen: een beetje mysterie is welgekomen. Tip voor durvers: draag een doorkijkjurk in combinatie met nude lingerie.

Oorbellen Magali Pinchasi - 65 euro / goudkleurige lippenstift - L’Oréal - 19,95 euro / Jurk - Léo - 550 euro / zandkleurige jurk - Hot as Hell - 174,95 euro / sandalen - A.S.98 - 124,95 euro / armcuff - H&M - 9,99 euro / Olympia - Paco Rabanne - 97,16 euro (50 ml)

Look 2: Hippe Cleopatra

Sexy en praktisch in één: deze outfit zou Cleopatra anno 2017 vast in haar kast liggen hebben. Draag de licht transparante body met een gouden bikinitop eronder voor een extra detail binnen het thema.

Goudkleurige broek - 2ndOne - 63,95 euro / body - Misguided - 26,95 euro / trui - Liesbeth Antoine - 49 euro / Ketting - Sweet deluxe - 12,25 euro / espedrilles - Oas - 76,95 euro

Look 3: Sexy met scarabee

Mag het allemaal lekker stoer met een vleugje vrouwelijkheid, dan is deze losse jumpsuit iets voor jou. Werk af met desert details zoals een ketting met scarabee en comfortabele slippers. Extra tip: een zwierige beige sjaal past hier perfect bij.