Telenet Giants Antwerp maakt nieuw logo bekend

Het vernieuwde Telenet Giants Antwerp heeft maandag haar nieuwe clublogo voorgesteld. Met de nieuwe hoofdsponsor Telenet onder de arm hoopt de Antwerpse basketbalclub mee te dingen voor de prijzen.

Zo zag het vorige logo van de basketbalvereniging eruit.

De Belgische aanbieder van onder meer internet en digitale televisie Telenet is voor de komende drie seizoenen de hoofdsponsor van het basketbalteam. “Met Telenet als nieuwe partner ­kunnen we eindelijk na jaren van een stabiel budget een stapje voorwaarts zetten”, zei voorzitter Roger Roels begin juni. “We hebber er als club nog nooit zo goed voor gestaan. Port of Antwerp tekende als belang­rijke cosponsor voor drie jaar bij, maar ook onder meer ook Belfius, Cordeel, P&V, Stad Antwerpen (Sporting A) en Aertssen verlengden hun partnership. Met Garage Van Gansen hebben we voor de volgende drie seizoenen ook een nieuwe autopartner.”

De club maakte maandag zijn nieuwe logo bekend om haar naar eigen zeggen “nieuwe era” in te luiden. “Met de komst van een nieuwe sponsor en spelers met meerjarige contracten is dit logo de grafische vertaling van enkele belangrijke credo voor de komende jaren”, klinkt het bij de club. “Wij dragen stabiliteit, continuïteit, ambitie, onze Belgische trots en een ‘not in our house’-mentaliteit hoog in het vaandel. Don’t mess with a Giant, don’t mess with Telenet Giants Antwerp.”