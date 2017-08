Twee jaar cel gevorderd voor slagen aan vader

Kapellen / Putte-Kapellen - Een 30-jarige man uit Kapellen wordt vervolgd voor het bedreigen en slaan van zijn bejaarde vader. Toen de politie wilde tussenkomen, had hij zijn wapen op de agenten gericht en geroepen dat ze hem maar moesten neerschieten. Het openbaar ministerie vorderde twee jaar cel en 600 euro boete.

De 79-jarige vader van de beklaagde had op 2 mei 2017 de politie verwittigd. Zijn zoon was rond 20.30 uur dronken thuis gekomen en had hem een klap gegeven. Hij bedreigde hem ook met een wapen. Toen de politie ter plaatse kwam, had de beklaagde het wapen op de agenten gericht en “Schiet me neer!” geroepen. De agenten praatten net zolang op hem in tot hij het wapen aan hen overhandigde. Toen ze hem wilden arresteren, verzette hij zich hevig en sloeg hij wild om zich heen. Ook tijdens zijn overbrenging naar het politiekantoor bleef de man zich weerspannig gedragen.

De beklaagde bleek ook al in september 2015 geweld tegen zijn vader gebruikt te hebben. Hij had hem toen tijdens een discussie bij de keel gegrepen. Het parket had hem een waarschuwing gegeven, maar die sloeg hij in de wind. Ook de voorwaarden die de onderzoeksrechter hem bij zijn vrijlating op 3 mei oplegde, schond hij alweer acht weken later, toen hij zijn vader aanviel met een mes. Ze hadden ruzie gekregen over zijn ontslag.

Alcoholprobleem

De beklaagde werd aangehouden en zit nog altijd in voorhechtenis. De procureur vorderde een effectieve gevangenisstraf. De verdediging pleitte voor een straf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden. “Hij heeft nood aan een residentiële opname om zijn alcoholprobleem aan te pakken en hij kan ook niet langer samenwonen met zijn vader. Cliënt is bereid om zich deze keer aan die voorwaarden te houden,” pleitte zijn advocate Erica Caluwaerts.

Vonnis op 14 augustus.