Royal Antwerp FC toont al een tijdje interesse in Jelle Van Damme, net als onder meer AA Gent. Maar in een filmpje dat momenteel rondgaat op sociale media lijkt de ex-Rode Duivel toch een kleine voorsprong te geven aan de Great Old.

In het filmpje zingt de 33-jarige Van Damme het legendarische nummer ‘Antwarpe’ van De Strangers, met ertussen al roepend “Rood, wit!”.

Het is niet duidelijk hoe recent het filmpje is of waar het vandaan komt, maar de tatoeages en de baard lijken alvast te kloppen.