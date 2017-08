Mol - Twee dieven hebben afgelopen zaterdag toegeslagen in kledingzaak Miradonna in de Lakenmakersstraat in Mol.

Op de beelden van de bewakingscamera is te zien hoe de twee even bij een rek met kleren staan. Op een bepaald moment neemt de man een rood item vast, en moffelt hij het weg onder zijn jas, die half over zijn schouder hangt.

De beelden werden op Facebook geplaatst, waar ze al snel honderden keren gedeeld werden.