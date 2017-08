Maïlys (18) en haar grootouders samen begraven: “Onnatuurlijk om je kind te begraven”

KOEKELARE - Maandag zijn de drie slachtoffers van de steekpartij in Moere begraven in een overvolle Sint-Martinuskerk in Koekelare. Ze werden neergestoken door Alexander Dean op 25 juli. Het werd een emotionele plechtigheid.

Bijna twee weken na de brutale steekpartij in Moere bij Gistel zijn de slachtoffers begraven. Het gaat om Maïlys Descamps, het 18-jarige ex-liefje van Alexander Dean, en haar grootouders, de 65-jarige Marie-José Vanleene en de 68-jarige Gery Cappon. Het was een onwezenlijk beeld toen de drie lijkkisten naar voor werden gebracht in de overvolle kerk. Veel mensen moesten blijven recht staan.

Foto: BELGA

Tijdens de plechtigheid werd veel muziek gespeeld en waren er ook talloze getuigenissen van vrienden en familieleden. De beklijvendste kwam van de vader van de jonge Maïlys. “Het is onnatuurlijk om je kind te moeten begraven. Het is onnatuurlijk om beide ouders samen te moeten begraven. En dan nog door de ongelofelijk manier waarop, een laffe akte van zinloos geweld”, sprak de vader.

Hij had het ook over de destructieve relatie van zijn dochter met Alexander Dean. “In haar gekende koelbloedigheid heeft ze getracht het beest te temmen. Helaas”, aldus de vader die vertelde dat zijn dochter inzag dat ze een fout had gemaakt maar in haar laatste weken volop openbloeide. “Happy face was back.” Toen de kisten naar buiten werden gedragen, bleef het ijzig stil in de kerk.

Alexander Dean pleegde daags voor de feiten in Moere nog een vierde moord, namelijk op een fotograaf in Sint-Amandsberg.