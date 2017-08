Crèche dicht na meldingen van mensonterende behandelingen en bedreigingen

Menen - Volgens het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, is er sprake van een twintigtal slachtoffers in het dossier van Kinderhotel Cococinelle in Waregem. De kinderopvang werd maandag gesloten, nadat Kind en Gezin het strafonderzoek eind vorige week inkeek.

Van 2011 tot 2016 zouden er diverse feiten van mensonterende omstandigheden, bedreigingen en slagen en verwondingen gepleegd zijn. Er zou sprake zijn van een twintigtal slachtoffers. De uitbaatster van het Kinderhotel werd tijdens het onderzoek enige tijd aangehouden, maar is ondertussen vrijgelaten onder voorwaarden.

In de kinderopvang verbleven tot 38 kinderen. Nadat Kind en Gezin eind vorige week het strafdossier kon inkijken, besliste de overheidsinstantie de vergunning van de Waregemse crèche in te trekken. Volgens Kind en Gezin zijn er in het dossier “ernstige indicaties dat de veiligheid en het welzijn van de kinderen in het gedrang zijn”. Vanwege de ernst van de ten laste gelegde feiten werd de uitzonderlijke maatregel genomen de kinderopvang te schorsen.

Het parket vroeg de verwijzing van de uitbaatster naar de correctionele rechtbank voor een hele resem feiten. De vrouw zal zich eind september in Kortrijk moeten verantwoorden tegenover de strafrechter.

Het Welzijnshuis in Waregem helpt ouders van kinderen die er werden opgevangen mee zoeken naar een andere oplossing. Ouders die met vragen blijven zitten, kunnen ook terecht bij Kind en Gezin.