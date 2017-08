17.000 bezoekers voor 36ste Jazz Middelheim

Antwerpen - Jazz Middelheim is zondagavond afgeklokt op 17.000 bezoekers over de vier dagen van de 36ste editie heen. Dat is 4.000 festivalgangers minder dan het record van vorig jaar, maar dat was dan ook een jubileumeditie met een affiche voor een wat breder publiek. De festivalorganisatie zegt tevreden te zijn en stelt dat het vooral op inhoudelijk vlak een topeditie was.

Zondag raakte Jazz Middelheim volledig uitverkocht dankzij singer-songwriter Van Morrison en ook zaterdag zat de tent aan het hoofdpodium nagenoeg vol voor eerbetonen aan onder meer Thelonious Monk en John Lennon. Donderdag en vrijdag was het echter opvallend rustig in Park Den Brandt. Het aanwezige publiek was wel laaiend enthousiast over de passage van Joshua Redman met zijn Still Dreaming-kwartet en van artist in residence Mark Giuliana, die de voorbije dagen met drie verschillende projecten op het podium stond.

Verder was de Club Stage elke dag in handen van één muzikant/curator en kon je dagelijks naar “Jazztalks” gaan luisteren met de Amerikaanse jazzexpert Ashley Kahn.

De 36ste Jazz Middelheim was de eerste editie waarbij de stad Antwerpen de ondersteunende rol van de VRT overnam. Radiozender Klara was wel opnieuw het hele festival op post en zond de twee laatste dagen alle concerten van het hoofdpodium live uit.

Foto: Walter Saenen - WAS