Druk verkeer tijdens verlengd weekend 11-15 augustus

Brussel - Ook tijdens het komende verlengd weekend wordt het druk op de Europese wegen zowel voor vertrekkers als voor terugkerend toeristisch verkeer. Dat leren de verkeersprognoses van mobiliteitsorganisaties Touring en VAB.

In België moet rekening gehouden worden met het verlengd weekend van 15 augustus, wat bij goed weer vele weekendtoeristen op de baan zal brengen. Bovendien is het de halfmaandelijkse wissel aan de kust. Hierdoor komt de avondspits vrijdag vroeger op gang. Touring verwacht de grootste drukte op vrijdagnamiddag, vrijdagavond en zaterdagochtend voor het vertrek en op dinsdagavond voor de terugkeer op de E40 Brussel-kust, de E411 Brussel-Luxemburg en de E17 Antwerpen-Gent. Bij mooi weer kan code oranje omslaan in rood, of moeilijk verkeer met files.

In Frankrijk wordt het zaterdag een ‘zwarte’ zaterdag in de regio’s Côte d’Azur en Rhônevallei. In de andere regio’s wordt minder verkeersdrukte verwacht. Zaterdag stond op het drukste moment 857 kilometer file op de Franse snelwegen, komende zaterdag kan er rond 12.30 uur meer dan 700 kilometer file staan, vooral op de belangrijkste knelpunten: A7 Lyon-Orange, A10 Parijs-Bordeaux, A9 Orange-Spaanse grens, A8 Orange-Côte d’Azur-Italiaanse grens.

In Duitsland wordt een rustiger vakantieweekend verwacht, maar moet rekening gehouden worden met het verlengde weekend. De belangrijkste files situeren zich op de Ring rond München, de A9/A99 Nürnberg-München en de A8 München-Salzburg. Ook op de A7 Ulm-Füssen loopt het vast.

De files van in Duitsland schuiven ook door naar Oostenrijk. Het grootste knelpunt daar deze vakantie is de Karawankentunnel op de A11 richting Slovenië. Ook de B179 de Fernpasstrasse bij de grenstunnel in Füssen en de Lermoosertunnel zorgen voor fileproblemen.

In Zwitserland is het een rood weekend. De vakantie eindigt er ook op vele plaatsen. Daardoor moet je aan de Gotthardtunnel rekenen op een tijdverlies van meer dan 2 uur.