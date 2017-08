Einde van sprookjeshuwelijk voor Chris Pratt en Anna Faris: “We zijn echt teleurgesteld”

Voor acteur Chris Pratt (38) en zijn vrouw actrice Anna Faris (40) zit hun sprookjeshuwelijk er na acht jaar op. Dat hebben ze via sociale media bekendgemaakt. “We hebben heel lang geprobeerd en we zijn erg teleurgesteld”, zo maakte de ‘Scary Movie’-actrice zondag bekend op haar Instagramprofiel.

De twee leerden elkaar kennen op de set van de film ‘Take Me Home Tonight’ in 2007. De vonk sloeg meteen over. Twee jaar later stapten ze in het huwelijksbootje. In 2013 kregen ze een zoontje, Jack. De kleuter is nu hun absolute prioriteit, laten ze weten.

“Onze zoon heeft twee ouders die enorm veel van hem houden. Omwille van hem willen we onze situatie dan ook privé houden. We houden nog steeds van elkaar en waarderen de tijd die we samen hebben doorgebracht”, schreef Faris ook in naam van Pratt.