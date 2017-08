FAVV testte nooit op gif eiercrisis: “Die test zit niet in ons basispakket”

Het Federaal Voedselagentschap heeft de afgelopen jaren nooit controles uitgevoerd op het giftige fipronil in eieren. In heel ons land is geen enkel labo te vinden dat voor het FAVV die controles kan doen. “Die test zit niet in ons standaardpakket”, zegt Katrien Stragier van het FAVV. Ondertussen krijgt ons land uit alle hoeken kritiek over hoe de eiercrisis hier is aangepakt.

Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) heeft nog nooit controles uitgevoerd bij pluimveehouders op fipronil. Dat giftige insecticide ligt nochtans aan de basis van de internationale eiercrisis die de afgelopen dagen is uitgebroken. Maar het FAVV kán gewoon niet zoeken naar die stof. “Het zit niet in ons standaardpakket aan tests”, zegt woordvoerster Katrien Stragier.

Het probleem kwam uiteindelijk pas aan het licht toen een bedrijf uit Sint-Niklaas zelf aan het FAVV meldde dat er mogelijk een probleem was.

Het voedselagentschap heeft dan zelf stalen genomen, maar het moet die allemaal opsturen naar één lab in Nederland. Maar dat verzuipt in het werk sinds het schandaal rond de besmette eieren is losgebarsten.

57 verdachte bedrijven

“Er zijn genoeg labo’s in Vlaanderen die dat ook zouden kunnen”, zegt toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven). “Maar ze mogen niet omdat de regelgeving zo hopeloos complex is. Dat is onbegrijpelijk.”

Minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) wil dat ons land “vanaf deze week” nu toch zelf die tests kan doen. Uit de eerste analyses bij 57 verdachte bedrijven blijkt intussen dat de aangetroffen waarden ­fipronil tien keer lager lagen dan de strenge Europese norm.