Hamilton: "Mercedes heeft meer punten 'verloren' dan Ferrari"

Lewis Hamilton staat in de strijd om de wereldtitel momenteel veertien punten achter op wk-rivaal Sebastian Vettel. Volgens de Brit heeft Mercedes tijdens het eerste deel van het seizoen meer punten 'verloren' dan Ferrari.

Mercedes mag dan wel aan de leiding staan in het constructeurskampioenschap, daarin heeft het 39 punten voorsprong op Ferrari, in het rijderskampioenschap kijkt Hamilton tegen een achterstand van 14 punten aan. Akkoord, indien Hamilton in Hongarije Bottas niet opnieuw liet passeren dan hadden dat enkele punten minder kunnen zijn, maar het blijft wel opvallend.

Toch had Mercedes er volgens Hamilton nog een stuk beter voor kunnen staan en dat had ook zijn titelstrijd uiteraard geholpen. Volgens Hamilton heeft Mercedes tijdens het eerste deel van het kampioenschap immers te veel punten 'verloren'.

"We hebben tot dusver te veel punten verloren. Ferrari heeft er veel minder als team verloren," aldus Hamilton. Tegelijkertijd liet Hamilton ook verstaan dat hij niet verwacht dat hij ooit de punten zal terugkrijgen die hij aan Bottas liet tijdens de laatste bocht van de GP van Hongarije. "We hopen simpelweg dat we niet nog meer punten verliezen."

"Ik weet ook niet waarom we in Hongarije niet over de snelheid van de Ferrari's beschikten. Ik weet ook niet of dat tijdens de volgende race ook het geval zal zijn, geen idee. Ik weet niet of ze over een upgrade beschikten."

Hamilton hoopt vooral dat Mercedes opnieuw een stuk beter zal presteren tijdens de GP van België. Het circuit van Spa-Francorchamps vergt erg veel van de motor en dat zou goed bij de wagen van Mercedes moeten passen.

"Hopelijk gaan we naar circuits zoals Spa en zijn we daar een heel stuk competitiever, zoals op het circuit van Silverstone, waar we domineerden," besluit Hamilton.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: