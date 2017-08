Nafi Thiam, de nieuwe superster van de atletiek: “Ze is cool, heeft haar verhaal mee én ze is bescheiden”

Met klinkend goud op het WK en blinkend zilver in haar haren bevestigt Nafi Thiam (22) het nu helemaal: ze is de nieuwe superster van de atletiek. En daar is ruimte voor, nu Usain Bolt ermee stopt. “Ze is cool, heeft haar verhaal mee én ze is bescheiden”, zegt sportmarketeer Wim Lagae. “Maar ze zal nooit zoveel verdienen als Bolt. Alleen al omdat ze een vrouw is.”