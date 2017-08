Wat was dat om 7u? Dj’s in een luchtballon

Linkeroever - Wakker worden met een stevige beat om 7.15u op zondag. Niet van de radio, niet van Linkerwoofer of Tomorrowland, maar van een luchtballon met Antwerpse dj’s aan boord.

Veel Antwerpenaren wisten zondagochtend niet wat hen overkwam toen ze door luide dancemuziek uit hun bed werden gelicht, zo blijkt uit berichten op sociale media.

De beats bleken afkomstig van de twee Antwerpse deejays, Vision Machine en Natasja, die in alle vroegte een set speelden vanuit een luchtballon. De stunt was een promotieactie voor Aftrsun, een dancefestival dat komend weekend 11, 12 en 13 augustus in Aarschot plaatsvindt.

Geen wolken

De luchtballon is op de Middenvijver op Linkeroever om 7u de lucht ingegaan. Volgens Christoph Eggen, mede-organisator van het festival, had dat vroege uur te maken met de goede weersomstandigheden op dat moment: geen wolken en de juiste windkracht en -richting. En hoewel de organisatie erop zou letten dat het geluid niet boven de 85 decibels zou klimmen, zijn van Hoboken tot Borgerhout mensen door de beats gewekt. Het ziet ernaar uit dat er bij de politie geen klachten over geluidshinder zijn gemeld. De trip heeft een uur geduurd en is gefilmd.

www.aftrsun.be