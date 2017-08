RAFC opent pop-up in Shopping Center

Wijnegem - De Great Old opent op 14 augustus een pop-up winkel in het Wijnegem Shopping Center. De nieuwe outfits worden er voorgesteld en bij een aankoop van minstens 69,95 euro krijgt u er een stoeltje van de oude tribune 1 bij.

Op de eerste verdieping van het Wijnegem Shopping Center, in winkel 216, worden op maandag 14 augustus de nieuwe outfits van RAFC officieel voorgesteld aan het publiek. De eerste Royal Antwerp FC pop-up store, is dan open tot en met zaterdag 19 augustus. Gedurende die periode sluit de fanshop op de Bosuil.

De nieuwe shirts, thuis en uit, zijn er in alle maten beschikbaar en kosten 69,95 euro voor volwassenen en 49,45 euro voor kinderen.

Het is ook meteen de uitgelezen kans om een stukje Bosuil in huis te halen. Bij aankoop van minstens 69,95 euro, krijgt u namelijk een voucher voor een gratis stoeltje van de oude tribune 1. Dat geldt ook voor aankopen in de fanshop in Deurne.

Pijn verlichten

Wanneer de stoeltjes beschikbaar zullen zijn, is nog niet bekend. De club zal die datum nog bekendmaken. Het aanbod loopt zolang de voorraad strekt, al maakt de club zich sterk dat er voldoende stoeltjes zijn voor iedereen.

Het afscheid van tribune 1 is voor veel supporters een moeilijk afscheid, maar door de stoeltjes aan te bieden hoopt de club die pijn te verlichten.

In de fanshop van de Bosuil loopt nog tot 13 augustus een stockverkoop. 10% van de opbrengst schenkt de club aan het ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis.

