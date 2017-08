Pieters verspeelt leidersplaats en eindigt als vierde op Bridgestone

Thomas Pieters is er niet in geslaagd om zijn leidersplaats na de derde dag van het WGC-Bridgestone Invitational te verzilveren in een tornooizege. Uiteindelijk eindigde de 25-jarige Antwerpenaar als vierde en kan hij wel terugkijken op een uitstekende generale repetitie voor het US PGA Championship, het 4de en laatste majortornooi in het golf, van volgende week.

Na dag 3 van het WGC-Bridgestone Invitational lagen de kaarten er schitterend bij voor Thomas Pieters en had alles er de schijn van dat hij, na Florence Descampe op het McCall’s LPGA Golf Classic in 1992, de eerste mannelijke Belgische golfspeler zou worden die een tornooi zou winnen op Amerikaanse bodem. Maar in de slotronde kwam de 25-jarige Antwerpenaar niet aan scoren toe. Deze maal spleet zijn afslag wel de fairways in twee maar waren de shots naar de green, met gemiddeld 7 meter van de vlag tijdens de eerste 9 holes, iets minder secuur. Het nummer 34 van de wereldranglijst lukte daardoor maar 1 birdie (op hole 2) en moest 2 bogeys (hole 8 en 9) incasseren. Halfweg zakte een duidelijk zichtbaar gefrustreerde Pieters weg naar een gedeelde 5de plaats op 4 slagen van de Japanner Hideki Matsuyama, die uiteindelijk ook de zege zou pakken.

Op de “back nine” was het geloof er ook niet meer bij de nummer één van de Belgische golfsport om er nog iets speciaal van te maken. Hij reeg de par-scores aan mekaar en kwam uit op 70 slagen, ofte 1 boven par, wat leidde tot een totaalscore van –8.

Toch kan en mag Pieters meer dan tevreden terugkijken naar zijn vierde deelname aan de World Golf Championships. Zoals hij altijd vooropstelt, was hij vier dagen lang in de race voor de tornooizege. Naast de check van $422.000 (of ongeveer €358.000) zal Pieters dankzij dit resultaat als eerste Belg de top 20 van de wereldranglijst induiken. Naar volgende week toe zal hij ook bij het kransje van kanshebbers gerekend worden voor het US PGA Championship, het 4de en laatste majortornooi in het golf.