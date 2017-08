Derde ritzege helpt Laurens Sweeck niet aan eindzege in Ronde van Namen

Beez / Namur / Belgrade / Saint-Servais / Saint-Marc / Bouge / Champion / Daussoulx / Flawinne / Malonne / Suarlée / Temploux / Vedrin / Boninne / Cognelée / Gelbressée / Marche-les-Dames / Dave / Jambes / Naninne / Wépion / Wierde / Erpent - Laurens Sweeck (Era Circus) boekte zondag een derde ritzege op rij in de Ronde van Namen voor eliterenners zonder contract en beloften. In de vijfde en laatste etappe hield hij na 157 kilometer van Lesve naar de Citadel van Namen net als zaterdag collega-veldrijder Jens Adams en Bjorg Lambrecht achter zich.

De derde ritzege hielp Sweeck echter niet aan de eindzege. De Canadees William Elliott finishte in het spoor van Sweeck netjes als vierde en hield in de eindstand zeven seconden over op de eindlaureaat van vorig jaar.

Uitslag 5e rit:

1. Laurens Sweeck (Era Circus) de 157 km in 3u41:18

(gem. 42,57 km/u)

2. Jens Adams

3. Bjorg Lambrecht

4. William Elliott (Can); 5. Michael Vanthourenhout; 6. Niels Tooth; 7. Fabio Sinoy op 0:04; 8. Viktor Verschaeve 0:08; 9. Lennert Teugels; 10. Julien Mortier; 11. Dieter Bouvry; 12. Maximilien Picoux; 13. Laurens Huys; 14. Abram Stockman; 15. Jacob Relaes; 16. Nils Heyns; 17. Tuur Deprez; 18. Maxime Urruty (Fra) 0:16; 19. Quentin Venner; 20. Remi Cara 0:19.

Eindstand:

1. William Elliott (Canadese selectie) de 584,43 km in 13u49:53

(gem. 42,254 km/u)

2. Laurens Sweeck op 0:07

3. Lennert Teugels 0:41

4. Bjorg Lambrecht 1:00; 5. Dieter Bouvry 1:15; 6. Julien Mortier 1:33; 7. Laurens Huys 1:52; 8. Diether Sweeck 1:58; 9. Abram Stockman 2:07; 10. Tuur Deprez 2:07; 11. Sylvain Moniquet 2:22; 12. Fabio Sinoy 2:28; 13. Michiel Stockman 2:46; 14. Celestin Leyman 3:01; 15. Mathias Van Gompel 3:40; 16. Michael Boros (Tsj) 3:44; 17. Maximilien Picoux 3:50; 18. Sieben Devalckeneer; 19. Bjarne Vanacker 3:53; 20. Lionel Taminiaux 4:04.