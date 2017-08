Antwerpen - Dat Oscar Wilde bordeeltherapie moest volgen en dat homo’s in de Van Schoonhovenstraat van de hotelreceptioniste vaseline mee naar hun kamer kregen: tijdens Over the rainbow, de eerste holebi-wandeling in Antwerpen, steek je heel wat wist-je-datjes op.

Berlijn en Gent hebben er al jaren één, en nu Antwerpen ook: een wandeling langs de holebi-hotspots in de stad. Over the rainbow is een initiatief van Lekker Antwerpen, een vzw die culinaire stadswandelingen ...