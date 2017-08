Oudste gebouw van Antwerpen wordt publiekstrekker met technologische snufjes

Antwerpen - Over drie jaar is Het Steen de toegangspoort naar Antwerpen. Het historische gebouw krijgt een belevingscentrum met technologische snufjes. Dat moet nog meer toeristen naar de stad lokken.

Het Antwerpse schepencollege keurde het voorontwerp van het belevingscentrum dat in het iconische Steen aan de Schelde komt goed. Het concept werd uitgetekend door de Nederlandse bureaus Opera Amsterdam en Studio Louter. “Het is goed dat een Nederlands bureau dit deed, want buitenlanders hebben een andere kijk op de stad dan wijzelf”, zegt schepen van Toerisme Koen Kennis (N-VA). “Het verhaal dat in het belevingscentrum wordt verteld, brengt het historische van Het Steen en het Antwerpen van vandaag mooi bij elkaar.”

Foto: Opera Amsterdam en Studio Louter

Proeven van Antwerpen

“Toeristen voelen zich door Antwerpen aangetrokken door het stedelijke, het shoppen en het flaneren. In Het Steen kunnen ze daarvan proeven. Ze moeten goesting krijgen in Antwerpen.”

Het Steen is geen eenvoudig gebouw om een tentoonstelling of belevingscentrum in op te bouwen. Via moderne technologie slagen de bureaus erin om een beeld te schetsen van de stad. Aan een grote tafel zullen bezoekers zien hoe Het Steen door de eeuwen heen evolueerde. Er wordt veel gewerkt met projecties op de muren en het plafond.

Zo ontvouwt zich in de nieuwbouw een interactieve vloerprojectie over de groei van de stad. Bezoeker kunnen met hun voeten inzoomen op bepaalde delen van de stad. Via een historisch raam kijken ze naar het Antwerpen van de middeleeuwen.

Er is ook aandacht voor het Antwerpen van vandaag, met het ruime winkelaanbod en de diverse gastronomie. Een origineel element is een muur gevuld met menukaarten.

Foto: Opera Amsterdam en Studio Louter

Holografische modeshow

Sommige ruimtes in de oude burcht zijn alleen toegankelijk via stijle trappen en dus niet voor iedereen bereikbaar. De Nederlandse bureaus vonden daar een oplossing voor. Bezoekers zullen de moeilijk bereikbare kamers kunnen inkijken. Er zijn holografische modeshow te zien, of details van werken van onder meer Rubens en Pieter Breughel de Oude. Hedendaagse Antwerpse kunstenaars vertellen over de oude meesters. Via filmpjes kun je letterlijk op de handen kijken van een striptekenaar, diamantslijper of graffitispuiter.

“Het centrum zal een gratis en betalend deel hebben”, zegt schepen Kennis. “Hoeveel de mensen zullen moeten betalen, wordt nog onderzocht.”

De werken aan Het Steen beginnen in 2018 en zullen in 2020 afgerond zijn.

Het wapenschild van Antwerpen wordt als voorbeeld gebruikt. De stenen van de burcht staan symbool voor de infrastructuur van Antwerpen, zoals de historische en huidige gebouwen. De handjes in het wapenschild staan symbool voor het creatieve in onze stad.