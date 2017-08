Hoogstraten - In het appartement van Sven Croymans en Carolien Buylinckx in de Brouwerijstraat in Hoogstraten hing zaterdagmiddag een felle benzinegeur. Hun raskater Poes had van een dierenbeul een flinke hoeveelheid van de brandstof op zijn vacht gekregen.

De zevenjarige viervoeter is een echte huiskat. In de zomer gaat hij af en toe naar buiten, maar blijft dan meestal in de tuin. “We hadden Poes sinds vrijdagmiddag niet meer gezien”, zegt Sven Croymans ...