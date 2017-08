Alexander Zverev (ATP-8) heeft zondag het met 1.750.080 dollar gedoteerde ATP-toernooi van Washington gewonnen. In de finale nam de 20-jarige Duitser in 1 uur en 9 minuten met tweemaal 6-4 de maat van de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP-45).

Het is de vijfde ATP-titel voor Zverev en al de vierde dit seizoen. Eerder dit jaar won hij ook in Montpellier, München en Rome. Vorig jaar was hij de beste in Sint-Petersburg.