Facelift voor frituur op vernieuwd kerkplein

Putte -

Zaakvoerders Christian Absillis (46) en Marleen Peeters (46) bakten het voorbije weekend de eerste frietjes in hun gloednieuwe frituur op het al even nieuwe Putse kerkplein. Na 21 jaar ruilden ze hun bekende frietkot in voor een moderne infrastructuur. “We moeten onze draai er nog wel wat vinden”, geven ze al lachend toe.