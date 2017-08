Club Brugge tankt vertrouwen tegen Eupen, met Dennis in een hoofdrol

Emmanuel Bonaventure Dennis heeft het weer gedaan voor Club Brugge. De nog maar 19-jarige Nigeriaan zorgde er met zijn derde goal in twee competitiematchen voor dat blauw-zwart de punten thuishield tegen Eupen, ondanks een moeilijk avondje in Jan Breydel. De Bruggelingen waren eerst op achterstand gekomen, maar een penaltygoal van Jelle Vossen en een knappe treffer van Dennis draaiden de situatie nog helemaal om. In het slot diepte Abdoulay Diaby de kloof nog uit met zijn eerste doelpunt in meer dan een jaar: 3-1. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

Club Brugge deed het zonder de op een transfer azende Stefano Denswil en José Izquierdo, waardoor de 40-jarige Timmy Simons nog eens mocht starten achterin. Door de blessure van Laurens De Bock bleef Ahmed Touba in het team. Nieuwkomer German Mera zat voor het eerst in de selectie. Bij Eupen begon Nils Schouterden op de bank.

Blauw-zwart begon het sterkst aan de partij. Bjorn Engels kon zijn hoofd tegen een hoekschop zetten, maar meer dan een oprapertje was het niet voor Eupen-doelman Hendrik Van Crombrugge. Het sluitstuk van de Oostkantonners moest later wel even vol aan de bak op een knal uit de tweede lijn van Marvelous Nakamba. Toch waren het de bezoekers die tegen de gang van het spel in op voorsprong kwamen. Bij Club Brugge stond iedereen te kijken hoe bezoeker Diawandou Diagné infiltreerde op een doorsteekballetje van Eric Ocansey. De middenvelder vond vanuit een scherpe hoek zowaar het gaatje tussen Ruud Vormer, Timmy Simons en doelman Ethan Horvath, die alle drie te laat kwamen: 0-1.

Brugse gatenkaas en ontevreden thuisfans

Club Brugge moest even bekomen van de openingsgoal van Eupen, maar kreeg op het halfuur een penalty na een domme ingreep van Moussa Wague. Die kegelde het nieuwe Brugse goudklompje Emmanuel Bonaventure Dennis zomaar onderuit. Jelle Vossen bleef koel vanop de stip: 1-1. Blauw-zwart mocht warempel nog blij zijn dat het met een gelijkspel de kleedkamers in mocht, want op slag van rust was Eupen daar weer. Ocansey legde de bal af op de volledig vrijstaande Akram Afif, Horvath redde de uitgelezen kans met de voet en had ook in de rebound nog een parade in petto op de inzet van Luis Garcia. De Brugse gatenkaas kwam met de schrik vrij, maar de thuisfans maakten hun ongenoegen kenbaar.

Dennis, wie anders?

Na rust kwam Club Brugge beter in zijn spel dankzij een scherp ingevallen Anthony Limbombe. Toch moest het Jan Breydelstadion nog eens de adem inhouden toen Afif diep gestuurd werd. De snel uitgekomen Club-doelman Horvath was echter een fractie van een seconde eerder op de bal, de carambole werd opgeraapt door Simons.

Uiteindelijk was het wie anders dan de nieuwe Brugse chouchou Dennis die zijn ploeg voorbij Eupen hielp. De jonge Nigeriaan kwam met een gelukje aan de bal, wachtte lang genoeg om twee Eupense verdedigers het bos in te sturen en besloot knap overhoeks binnen. De supporters stonden op de banken en dat werd er niet minder op toen de man daarna nog wat show begon te verkopen op de eigen helft: omringd door drie Eupen-verdedigers kwam hij er met een ‘Zidane’ uit.

Eerste competitiegoal in meer dan een jaar voor Diaby

Niet dat er verder nog veel eer of glorie te rapen viel. Club Brugge beperkte zich vooraleer tot controleren in een spektakelarme slotfase. Eén minuut voor tijd werd uitgerekend de man met het Brugse verleden, Eupen-verdediger Siebe Blondelle, nog uitgesloten nadat hij een tweede gele kaart pakte omdat hij de snelle Limbombe had neergemaaid. De ingevallen Abdoulay Diaby draaide het mes nog wat dieper in de wonde voor de bezoekers en scoorde diep in blessuretijd nog de 3-1. Het was de eerste goal in de competitie in meer dan een jaar voor de Malinese spits.

Door de zege komt Club Brugge samen met Zulte Waregem en Charleroi op kop met het maximum van de punten. Eupen blijft achter met een nul op zes en staat laatste.