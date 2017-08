Geel - Simon ‘DJ Spynex’ Heylen uit Geel won zaterdag in Westende de nationale deejaywedstrijd van radio MNM na een vermoeiende week vol onderlinge muziekbattles. “Dit opent super veel deuren.” Niets gelogen: in september mag hij met Like Mike & Dimitri Vegas naar Ibiza.

De ontlading bij Simon Heylen was zaterdagavond enorm toen vermaarde DJ’s als Wout en Lady S zijn deejaynaam Spynex als winnaar van de wedstrijd MNM Start To DJ afriepen. De twintigjarige Gelenaar had ...